Бакаев рассказал, когда понял, что не пригодится "Зениту"

"Я стабильно неплохо проявлял себя в матчах Кубка в первый сезон, потом ушёл Малком. Я получил шанс, в первой игре мне дали лучшего игрока матча.
Потом был выезд в Ростов, где меня поменяли в перерыве, и после этого я всё понял. Меня меняли при первой же моей ошибке.
Никого не обвиняю, тренер так решал, он отвечает за результат", — отметил Бакаев в беседе с "Чемпионатом".
Зелимхан Бакаев был игроком "Зенита" с 2022 по 2025 год, включая аренды в клуб из ОАЭ "Аль-Вахда" (2023–2024; 25 матчей, 1 гол, 3 результативные передачи) и "Химки" (2024–2025; 28 игр, 6 забитых мячей, 3 ассиста). За сине-бело-голубых Бакаев отыграл 34 встречи, в которых забил 3 гола и отдал 3 голевых паса, выиграв с коллективом чемпионат (2022/2023) и два Суперкубка России (2022, 2023).
В преддверии сезона 2025/2026 Бакаев на правах свободного агента перешёл в "Локомотив", где на данный момент провёл 22 встречи, забил 2 гола и отдал 8 ассистов.