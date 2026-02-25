Игрок "Локомотива" рассказал, как в клубе восприняли уход Баринова

- Я успел ощутить его влияние на коллектив. Понятно, что я расстроился его уходу. Для клуба Бара ? значимая фигура. Я в дубле играл, когда Баринов за основу "Локо" уже выходил. Дима ? легенда клуба.
Чувствительный для нас уход, но такова жизнь. Это нормально, - цитирует Бакаева "Чемпионат".
Дмитрий Баринов отказался продлевать контракт с московским "Локомотивом", который истекал по окончании текущего сезона и за 2 миллиона евро перешел в ЦСКА во время зимнего трансферного окна.
Полузащитник является воспитанником "железнодорожников" и на протяжении всей карьеры выступал за этот клуб. Всего Баринов вышел на поле в 274 встречах во всех турнирах и записал на свой счет 13 забитых мячей и 27 результативных передач. Его контракт с красно-синими рассчитан до лета 2029 года.