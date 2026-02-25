Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Аталанта
20:45
Боруссия ДНе начат
Реал Мадрид
23:00
БенфикаНе начат
ПСЖ
23:00
МонакоНе начат
Ювентус
23:00
ГалатасарайНе начат

Игрок "Локомотива" рассказал, как в клубе восприняли уход Баринова

Полузащитник "Локомотива" Зелимхан Бакаев рассказал, как в клубе восприняли уход Дмитрия Баринова.
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Бакаева, Баринов - легенда клуба и его уход стал потерей для "Локомотива".

- Я успел ощутить его влияние на коллектив. Понятно, что я расстроился его уходу. Для клуба Бара ? значимая фигура. Я в дубле играл, когда Баринов за основу "Локо" уже выходил. Дима ? легенда клуба.
Чувствительный для нас уход, но такова жизнь. Это нормально, - цитирует Бакаева "Чемпионат".


Дмитрий Баринов отказался продлевать контракт с московским "Локомотивом", который истекал по окончании текущего сезона и за 2 миллиона евро перешел в ЦСКА во время зимнего трансферного окна.

Полузащитник является воспитанником "железнодорожников" и на протяжении всей карьеры выступал за этот клуб. Всего Баринов вышел на поле в 274 встречах во всех турнирах и записал на свой счет 13 забитых мячей и 27 результативных передач. Его контракт с красно-синими рассчитан до лета 2029 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится