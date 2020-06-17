Официально: Лига чемпионов будет доиграна в формате "финала восьми" в Лиссабоне

Президент УЕФА Александер Чеферин объявил, что финал текущего розыгрыша Лиги чемпионов был перенесен из Стамбула в Лиссабон.

Фото: AP

Турнир пройдет в португальском Лиссабоне. Из-за этого все объявленные места финалов Лиги чемпионов смещаются на один год. Таким образом, Стамбул примет решающий матч еврокубкового турнира в 2021 году, Санкт-Петербург - в 2022, Мюнхен - в 2023, а в 2024 встреча состоится в Лондоне.



Напомним, матчи 1/8 финала текущего сезона ЛЧ пройдут на стадионах принимающей стороны.