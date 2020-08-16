Костариканец получил травму в игре с "Аталантой" и до сих пор не приступил к тренировкам. Голкипер прошёл обследование, которое диагностировало повреждение двуглавой мышцы бедра.
Матч "ПСЖ"-"Лейпциг" запланирован на 18 августа, игра пройдёт в Лиссабоне. Навас перешёл в парижский клуб из "Реала" в 2019 году. За "ПСЖ" вратарь провёл 31 матч и пропустил 24 мяча.
Источник: Goal
Кейлор Навас пропустит игру против "Лейпцига"
Вратарь "Пари Сен-Жермен" Кейлор Навас не сможет принять участие в полуфинале Лиги Чемпионов с "Лейпцигом" из-за травмы бедра.
Фото: "ПСЖ"
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