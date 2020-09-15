Голами в матче с "Бенфикой" у ПАОКа отметились Яннулис и Живкович, у португальцев забил Силва.
22 сентября "Краснодар" и ПАОК проведут первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Победитель пары выйдет в групповой этап Лиги чемпионов.
В прошлом году на этой стадии "Краснодар" проиграл другому греческому клубу "Олимпиакосу".
"Краснодар" сыграет с ПАОКом за право выйти в групповой этап Лиги чемпионов
ПАОК обыграл "Бенфику" (2:1) в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Краснодар"
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