- Признаём, что у нас довольно сильный соперник. С уважением относимся к "Краснодару", но, главное, верим в себя. Хотим продемонстрировать такой же блестящий результат, который показали в двух прошлых матчах.
"Краснодар" провёл уже семь встреч, возможно, для них это преимущество. Мы тоже хорошо подготовлены, - цитирует Эль-Каддури "Чемпионат".
Завтра, 22 сентября, краснодарская команда примет ПАОК в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Встреча состоится на стадионе "Краснодар" и начнется в 22:00 мск. Ответная встреча пройдет 30 числа в Греции. Начало так же - в 22:00 мск.
На пути к раунду плей-офф ПАОК прошел "Бенфику". Греческой команде удалось одержать победу со счетом 2:1. Ян Вертонген отметился автоголом, Андрия Живкович удвоил преимущество ПАОКа. Один мяч сумел отыграть в самой концовке встречи Рафа Силва.
Хавбек ПАОКа: "Краснодар" - довольно сильный соперник, с уважением к нему относимся
Полузащитник ПАОКа Омар Эль-Каддури поделился эмоциями в преддверии матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с "Краснодаром".
Фото: ФК ПАОК
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