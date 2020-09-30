Стало известно, сколько "Краснодар" получит за выход в групповой этап Лиги чемпионов

Бюджет "Краснодара" серьезно пополнится после выхода команды в групповой этап Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Краснодар"
Известно, что только за выход клуб получит 15,25 млн евро. Ещё 6,658 млн евро полагается как исторический бонус, а еще 150 тысяч в качестве оплаты ТВ-прав.

Напомним, уже сегодня, 1 октября, состоится жеребьевка группового этапа.

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Теги: Краснодар Лига чемпионов
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