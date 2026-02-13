Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
11:00
АлашкертНе начат
Нижний Новгород
11:00
СогдианаНе начат
Оренбург
17:00
КайратНе начат
Нижний Новгород
17:00
ТоболНе начат

Созин скептически оценил трансфер Боселли в "Краснодар"

Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал переход Хуана Боселли в "Краснодар" и усомнился в том, что новичок сможет стать полноценной заменой Джону Кордобе.
Фото: ФК "Краснодар"
По его мнению, речь идёт скорее о глубине состава, чем о прямой конкуренции с основным форвардом команды.

- Клуб просто на правах богатого взял лидера слабой команды. Не в основной состав, а с расчётом, что где-нибудь и когда-нибудь он пригодится.

Может быть, поможет и вряд ли помешает, - передаёт слова Созина "Чемпионат".

Боселли перебрался в "Краснодар" после периода в "Пари НН", где выступал с лета 2023 года. В этом сезоне 26-летний нападающий принял участие в 20 матчах во всех турнирах и записал на свой счёт 10 голов.

"Краснодар" с 40 баллами в активе идёт первым в чемпионате России. В первом матче после рестарта РПЛ команды сыграет против "Ростова".

