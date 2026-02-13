Созин скептически оценил трансфер Боселли в "Краснодар"

- Клуб просто на правах богатого взял лидера слабой команды. Не в основной состав, а с расчётом, что где-нибудь и когда-нибудь он пригодится.
Может быть, поможет и вряд ли помешает, - передаёт слова Созина "Чемпионат".
Боселли перебрался в "Краснодар" после периода в "Пари НН", где выступал с лета 2023 года. В этом сезоне 26-летний нападающий принял участие в 20 матчах во всех турнирах и записал на свой счёт 10 голов.
"Краснодар" с 40 баллами в активе идёт первым в чемпионате России. В первом матче после рестарта РПЛ команды сыграет против "Ростова".