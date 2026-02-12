Матчи Скрыть

Терёхин отреагировал на переход Боселли в "Краснодар"

Экс-форвард "Динамо" Олег Терёхин высказался о переходе Хуана Боселли из "Пари НН" в "Краснодар" и оценил перспективы уругвайца в новой команде.
Фото: ФК "Краснодар"
По его мнению, в "Краснодаре" ему предстоит выдержать серьёзную конкуренцию за позицию в атаке.

- В "Пари НН" он играл, и он знал, что будет играть, а здесь его ждёт очень серьёзная конкуренция – посмотрим, как он её выдержит.

Если сдюжит, то, может быть, потом ему даже легче играть будет, - передаёт слова Терёхина "Матч ТВ".

Контракт 26-летнего форварда с "быками" рассчитан до лета 2028 года. В нынешнем сезоне Боселли был самым результативным игроком "Пари НН": в 20 матчах во всех турнирах он забил 10 мячей.

"Краснодар" после 18 проведённых туров идёт на первой строчке с 40 баллами в активе. 28 февраля "быки" сыграют с "Ростовом" в рамках 19-го тура чемпионата России.

