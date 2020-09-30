— Болельщики и мы все очень хотели этого и, наконец, добились своей цели. Хочу поздравить всех, победу посвящаем болельщикам, Сергею Николаевичу Галицкому и всем нашим близким, — рассказал Сафонов в эфире телеканала "Матч ТВ".
Напомним, команда Сергея Галицкого впервые в своей истории вышла в финальный этап Лиги чемпионов. "Краснодар" — второй, после "РБ Лейпцига" клуб, которому покорился групповой этап главного клубного турнира. "Быки" были основаны в 2008 году.
21-летний Сафонов в текущем сезоне провёл девять матчей, пропустил восемь голов и дважды сыграл "на ноль".
Сафонов: победу посвящаем болельщикам, Галицкому и всем нашим близким
Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов выразил эмоции после выхода команды в групповой этап Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Краснодар"
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