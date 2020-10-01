"Краснодар" в дебютной Лиге чемпионов сыграет в группе с "Севильей", "Челси" и "Ренном"
Стали известны соперники "Краснодара" в групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
Фото: УЕФА
"Быки" находились при жеребьевке в 3-й корзине. Из 1-й корзины в соперники российскому клубу достался победитель последней Лиги Европы "Севилья". Также "Краснодар" в группе E встретится с "Челси" Фрэнка Лэмпарда и французским "Ренном".
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