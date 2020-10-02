Смолов: "Атлетико" всех бесит, конечно

Нападающий " Локомотива " Федор Смолов поделился своим мнением о соперниках в групповом турнире Лиги чемпионов.

Фото: ФК "Локомотив"

"Группа сильная и в Лиге чемпионов слабых команд не бывает. Будет тяжело, но и интересно. "Атлетико" всех бесит, конечно. Это единственная команда в Лиге чемпионов, с которой меньше всего хотелось бы сыграть в Лиге чемпионов и она попала в нашу группу", - сказал Смолов клубной пресс-службе.



Напомним, московская команда сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов с "Баварией", "Зальцбургом" и "Атлетико".