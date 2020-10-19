Мусаев пропустит матч Лиги чемпионов с "Ренном", у Маркова и Кабеллы подозрение на коронавирус

Мусаев не полетел на матч Лиги чемпионов с "Ренном", у Маркова и Кабеллы сомнительные результаты теста на коронавирус

Фото: ФК "Краснодар"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев и два игрока команды пропустят поединок первого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ренном".



Игроки "Краснодара" провели тестирование на коронавирус для участия в матче Лиги чемпионов. Тесты у Евгения Маркова и Реми Кабеллы дали сомнительные результаты. Таким образом, они изолированы от команды и не прилетели во Францию.



Также игру с "Ренном" пропустит главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев. По информации официального сайта "быков", Мусаев заболел ангиной.