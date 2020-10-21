"С "Зальцбургом" можно играть на победу, но он тоже команда амбициозная со своим стилем игры. Он похож на "Лейпциг", у них одна система, скоростной футбол. Всё зависит от игроков "Локомотива". Им нужно увеличить скорости по сравнению с последним матчем в чемпионате против "Уфы", иначе победу не одержать", - сказал Сенников.
Матч "Зальцбург" - "Локомотив" состоится сегодня, 21 октября. Начало - в 19:55 мск. Также в группе с московской командой играют "Атлетико" и "Бавария".
20 октября в первом туре группового этапа "Зенит" на своем поле проиграл "Брюгге" со счетом 1:2, а "Краснодар" на выезде сыграл вничью с "Ренном" - 1:1.
В текущем сезоне РПЛ "Локомотив" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 21 очко.
Сенников защищал цвета "Локомотива" с 2000 по 2010 года. Также он выступал за "Локомотив" Санкт-Петербург, ЦСКА, "Шинник" и "Рубин".
Источник: Спорт уик-энд
Сенников: "Локомотиву" нужно увеличить скорости, иначе победу с "Зальцбургом" не одержать
Бывший игрок "Локомотива" Дмитрий Сенников поделился своим мнением о предстоящем сопернике "железнодорожников" в первом туре Лиги чемпионов "Зальцбурге".
Фото: trenernefedov.ru
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