Поединок завершился гостевой победой украинской команды со счетом 3:2. Отметим, что в первом тайме "Шахтер" забил три мяча, не пропустив ни одного в свои ворота.
"Очень хороший результат. Понимали, какие сложности будут во время матча, определили стратегию. Выполнили все запланированное. Игроки фантастически все выполнили на поле. Мы были командой с первой до последней минуты матча.
У "Реала" множество фантастических игроков, но мы смогли пройти через все сложности и увезти хорошую победу из Мадрида", - сказал Луиш Каштру.
Отметим, что тренерский штаб донецкой команды сегодня не мог рассчитывать на нескольких игроков основного состава: Пятова, Тайсона, Степаненко, Кривцова, Мораеса, Исмаили, Матвиенко и Коваленко.
Также в группе с "Шахтером" играют "Интер" и менхенгладбахская "Боруссия".
Во втором туре команда Каштру сыграет в Украине с "Интером". Поединок пройдет 27 октября.
Источник: Трибуна
Главный тренер "Шахтера": мы смогли пройти через все сложности и увезти хорошую победу из Мадрида
Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру подвел итог матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Реалом".
Фото: ФК "Шахтер"
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