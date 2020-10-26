"Это не моя работа - отвечать тем, кто в нас не верит. Не моя проблема. Я должен работать с командой, чтобы она показывала себя на поле. Наша работа - футбол", - сказал Николич.
Матч "Локомотив" - "Бавария" состоится 27 октября и начнется в 20:55 мск. В первом туре группового этапа Лиги чемпионов "железнодорожники" на выезде сыграли вничью с "Зальцбургом".
В последней игре чемпионата России "Локомотив" на своем поле проиграл "Ротору" - 1:2. Команда Николича занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 21 очков.
Источник: "СЭ"
Николич: это не моя работа - отвечать тем, кто в нас не верит
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич в преддверии матча второго тура Лиги чемпионов с "Баварией" не обращает внимание на критику.
Фото: ФК "Локомотив"
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