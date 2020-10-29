Анна Семак оценила пост дочери, поддержавшей отца после поражения "Зенита"

Супруга главного тренера "Зенита" Сергея Семака Анна оценила пост дочери, которая поддержала отца после поражения петербургского клуба от "Боруссии" (2:0) во 2-м туре ЛЧ.
"Я горжусь тем, что воспитала таких детей. Любящих и благодарных. Это самое важное", - написала Анна в сторис своего "инстаграма".

Напомним, что ранее Майя Семак, дочь наставника "Зенита", пожаловалась на оскорбления после поражения сине-бело-голубых в Лиге чемпионов, а также поддержала команду и отца.

Дочь Семака рассказала об оскорбительных сообщениях в адрес семьи после поражения "Зенита" от "Боруссии"

"Зенит" после 2-х туров занимает последнее, 4-е место в группе F Лиги чемпионов, не набрав ни одного очка.

Источник: "инстаграм" Анны Семак

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Теги: Семак Зенит
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