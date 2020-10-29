"Я горжусь тем, что воспитала таких детей. Любящих и благодарных. Это самое важное", - написала Анна в сторис своего "инстаграма".
Напомним, что ранее Майя Семак, дочь наставника "Зенита", пожаловалась на оскорбления после поражения сине-бело-голубых в Лиге чемпионов, а также поддержала команду и отца.
Дочь Семака рассказала об оскорбительных сообщениях в адрес семьи после поражения "Зенита" от "Боруссии"
"Зенит" после 2-х туров занимает последнее, 4-е место в группе F Лиги чемпионов, не набрав ни одного очка.
Источник: "инстаграм" Анны Семак
Анна Семак оценила пост дочери, поддержавшей отца после поражения "Зенита"
Супруга главного тренера "Зенита" Сергея Семака Анна оценила пост дочери, которая поддержала отца после поражения петербургского клуба от "Боруссии" (2:0) во 2-м туре ЛЧ.
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