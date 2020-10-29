В УЕФА прокомментировали отказ игроков "Краснодара" преклонять колено перед матчем Лиги чемпионов

УЕФА дал оценку эпизоду, произошедшему перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Краснодар" - "Челси", когда многие футболисты "быков" не встали на одно колено в рамках акции Black Lives Matter.
Фото: УЕФА
"Игрокам и судейской бригаде разрешается вставать на колено, но это вовсе не является обязательным", — приводит слова пресс-службы УЕФА RT на русском.

Напомним, что "Краснодар" разгромно уступил "Челси" со счетом 4:0. Первый гол забил Каллум Хадсон-Одои после ошибки Матвея Сафонова, во втором тайме Тимо Вернер увеличил преимущество "синих", реализовав 11-метровый удар. Спустя несколько минут Хаким Зиеш отправил еще один мяч в ворота российского клуба, а окончательный счет установил Кристиан Пулишич.

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Теги: УЕФА Краснодар Челси
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