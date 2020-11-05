"Может быть, чисто психологически на "Зенит" давил результат, может, потеря определенных игроков сломала игровую модель. Но в целом это лучшая игра "Зенита" в этой Лиге чемпионов, мы впервые увидели, что команда хочет победить. И это произошло с лучшей командой в группе" - передает слова Деменко "Р-Спорт".
Напомним, что в матче с "Лацио" "Зенит" набрал первое очко в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. В предыдущих матчах сине-бело-голубые проиграли "Брюгге" (1:2) и дортмундской "Боруссии" (2:0).
Следующий матч подопечные Сергея Семака проведут дома против "Краснодара" в рамках 14-го тура РПЛ. Встреча начнется 8 ноября в 19:00 по Москве. После 13-и туров сине-бело-голубые с 27-ю очками занимают 2-е место в чемпионате России.
В Лиге чемпионов у "Зенита" следующая игра пройдет 24 ноября. Питерцы отправятся в гости к "Лацио". Стартовый свисток встречи прозвучит в 23:00 по Москве на стадионе "Олимпико".
Деменко: "Зенит" провел лучший матч в этой ЛЧ против лучшего соперника в группе
Бывший футболист "Зенита" Максим Деменко подвел итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Лацио" (1:1).
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