"Ну чего ты спиной-то стоишь? Почему не лицом? Не поворачивайся жопой!" — сказал Быстров в эфире телеканал "Матч Премьер".
Напомним, что после поражения от "Севильи" "Краснодар" лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.
"Ну чего ты спиной-то стоишь? Не поворачивайся жопой!" Быстров раскритиковал Рамиреса после второго гола "Севильи"
Экс-футболист "Краснодара" Владимир Быстров высказался об игре защитника "быков" Рамиреса в моменте с вторым голом "Севильи" (1:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Фото: "Матч ТВ"
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