"Ну чего ты спиной-то стоишь? Не поворачивайся жопой!" Быстров раскритиковал Рамиреса после второго гола "Севильи"

Экс-футболист "Краснодара" Владимир Быстров высказался об игре защитника "быков" Рамиреса в моменте с вторым голом "Севильи" (1:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Фото: "Матч ТВ"