- Завтра не сыграют Караваев, Вендел, Ловрен. Под вопросом участие Дзюбы. После сегодняшнего занятия посмотрим, сможет ли он сыграть или нет. В последнем матче Дзюба получил повреждение. Насколько эту проблему можно решить, станет ясно в течение сегодняшнего дня, - рассказал Семак в ходе предматчевой пресс-конференции.
2 декабря 2020 года "Зенит" сыграет на выезде с бельгийским "Брюгге" в рамках 5 тура группового этапа Лиги чемпионов. Сине-бело-голубым необходима только победа, чтобы оставить себе возможность выйти в 1/16 финала Лиги Европы. После 4 сыгранных туров "Зенит" занимает четвертое место в группе F с 1 набранным очком, выше находятся "Брюгге" (4 очка), "Лацио" (8 очков) и "Боруссия" Д (9 очков).
Семак: с "Брюгге" не сыграют Караваев, Вендел и Ловрен, под вопросом участие Дзюбы
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о проблемах с составом на завтрашний матч 5 тура Лиги чемпионов против "Брюгге".
Фото: AFP
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!