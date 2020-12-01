Индзаги: "Зенит" был в первой корзине, а мы будем выше него в таблице

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги в преддверии матча 5-го тура Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией" высказался о положении команд в группе.

Фото: ФК "Лацио"