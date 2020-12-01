Напомним, что соперниками "Лацио" и "Боруссии Д" на групповом этапе являются петербургский "Зенит" и "Брюгге".
"Мы все понимаем важность завтрашнего матча. Мы в хорошем положении после четырех туров, но нам еще немного не хватает до выхода в плей-офф.
"Зенит" был в первой корзине, а мы будем выше него в таблице после победы в прошлом туре. Завтра нам нужно думать только о себе и сыграть как можно лучше", - приводит слова специалиста пресс-служба "Лацио".
Итальянский клуб по итогам 4-х туров занимает 2-е место в группе F, набрав 8 очков. "Зенит" потерял шансы на выход в плей-офф, набрав 1 балл.
Источник: официальный сайт ФК "Лацио"
Индзаги: "Зенит" был в первой корзине, а мы будем выше него в таблице
Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги в преддверии матча 5-го тура Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией" высказался о положении команд в группе.
Фото: ФК "Лацио"
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