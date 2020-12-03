"Кто-то должен ответить за кошмар "Зенита" в еврокубках, потому что это суперпозор, и нельзя допустить его повторения через год. Матч против "Брюгге" питерцы провели даже хуже, чем спарринг, потому что в спарринге ты хоть что-то делаешь.
Лимит, конечно, сыграл свою негативную роль, но он не единственная причина такого ужасного выступления в еврокубках. Я уже говорил, что это самый слабый "Зенит" за последние 15 лет. Я вижу, что в таких результатах больше виноваты те, кто руководит клубом", - приводит слова Браги Euro-football.ru..
Напомним, что "Зенит" после поражения от "Брюгге" лишился шансов на попадание в весеннюю часть еврокубков. Команда Сергея Семака за 5 матчей Лиги чемпионов набрала одно очко, сыграв вничью с "Лацио" (1:1).
В чемпионате России действующий чемпион страны по итогам 16-и туров занимает 1 строчку турнирной таблицы, набрав 32 очка. Столько же баллов в активе у московских ЦСКА и "Спартака".
"Это самый слабый "Зенит" за последние 15 лет". Итальянский журналист раскритиковал чемпиона России
Итальянский журналист Микаэль Брага раскритиковал "Зенит" после разгромного поражения от "Брюгге" (0:3) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"
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