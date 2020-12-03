Поединок завершился победой "быков" со счетом 1:0.
"Рад победе над "Ренном", матч был очень тяжелым. Я счастлив также первой победе "Краснодара" в Лиге чемпионов. Отдельная радость - от того, что весной мы сыграем в плей-офф Лиги Европы," - сказал Классон.
"Краснодар" занимает третье место в своей группе, гарантировав себе евровесну. Краснодарская команда вышла в плей-офф Лиги Европы.
Источник: Sport24
Классон: счастлив первой победе "Краснодара" в Лиге чемпионов
Полузащитник "Краснодар" Виктор Классон прокомментировал матч пятого тура Лиги чемпионов с "Ренном".
Фото: ФК "Краснодар"
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