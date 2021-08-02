- Большая часть команд в РПЛ не находятся в постоянной жесткой конкуренции. Например, у "Зенита" всего 2-3 тяжелых матча за один сезон. Вторая причина - это совсем другой подход к матчам у европейских команд. Они знают, что делать на поле, каждый игрок знает свою задачу. Иногда, когда смотришь за российскими командами в еврокубках, возникает ощущение, что они просто не знают, что делать на поле, - приводит слова Камоцци Metaratings.
В двух последних сезонах 2019/2020 и 2020/2021 российские клубы очень слабо выступили в европейских клубных турнирах. Осенью 2019 года ни одна из команд РПЛ не смогла пробиться в плей-офф Лиги чемпионов или Лиги Европы. В прошедшем сезоне в евровесну смог выйти только "Краснодар", который сразу же вылетел в 1/16 финала Лиги Европы, а остальные клубы не выиграли ни одного матча и в сумме набрали рекордно низкий балл в таблицу коэффициентов УЕФА, в которой Россия опустилась на восьмое место.
Камоцци назвал причины слабых выступлений российских клубов в еврокубках
Итальянский экс-советник владельца "Спартака" Леонида Федуна агент Франко Камоцци рассказал, почему клубы Российской премьер-лиги показывают слабые результаты в еврокубках.
Фото: AFP
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!