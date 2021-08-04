Мариу отметил, что матч обещает быть напряженным. Также он сообщил, что чувствует себя спокойно и готов помочь "Бенфике" в противостоянии с московской командой.
"Будет напряженный матч. <...> Это будет наша первая официальная игра в сезоне, так что будет волнительно. Поиграл в разных странах, в той же России. Я подписал контракт и люди, которые меня брали, знают, что я могу дать команде. А именно — опыт и уверенность. Чувствую себя в данной ситуации спокойно и готов помогать команде. В таких матчах нет фаворитов, все решается не на пресс-конференциях, а на поле", - сказал Мариу.
Отметим, что первый матч третьего раунда квалификации ЛЧ "Спартак" - "Бенфика" пройдет сегодня, 4 августа. Игра начнется в 20.00 мск. Ответный поединок запланирован на 10 августа.
Напомним, что ранее Жоау Мариу выступал в составе московского "Локомотива".
Источник: Матч ТВ
Жоау Мариу поделился ожиданиями от матча "Бенфики" со "Спартаком"
Полузащитник "Бенфики" Жоау Мариу высказался о предстоящем матче со "Спартаком" в отборочном раунде Лиги чемпионов.
Фото: Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
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