Погребняк поделился ожиданиями от матча "Спартак" - "Бенфика"

Погребняк заявил, что, по его мнению, "Спартак" обыграет "Бенфику" с разницей в один гол.
"Спартаку" предстоит сыграть сегодня сложный матч. Думаю, "Спартак" одержит победу в один мяч. Не важно, кто забьет, пусть даже автогол. Главное — победа", - сказал Погребняк.
Отметим, что первая встреча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов "Спартак" - "Бенфика" пройдет сегодня, 4 августа. Матч начнется в 20.00 мск.
Источник: Sport24
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Фото: "Урал"
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