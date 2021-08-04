По мнению Червиченко, "Спартак" обыграет "Бенфику". При этом москвичи не сумеют уйти с поля без пропущенного гола, заявил бывший президент "Спартака".
"У меня прогноз положительный: "Спартак" выиграет, но счет будет, например, 2:1. У "Спартака" хорошее нападение и полузащита, поэтому реально забить два гола. А в защите есть проблемы, поэтому точно пропустят", - сказал Червиченко.
Отметим, что первый матч третьего этапа квалификации Лиги чемпионов "Спартак" - "Бенфика" пройдет сегодня, 4 августа. Встреча начнется в 20.00 мск.
Источник: Sport24
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Червиченко: "Спартак" обыграет "Бенфику", но точно пропустит в этом матче
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча "красно-белых" с "Бенфикой".
Фото: "Матч ТВ"
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