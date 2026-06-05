По информации журналиста COPE Арахны Родригес, именно португалец рассматривается в качестве игрока, за которого мадридский клуб готов предложить 150 миллионов евро.
Ранее президент мадридцев Флорентино Перес сообщил, что собирается сделать рекордное предложение за футболиста, выступающего не в Англии. По словам руководителя "сливочных", речь идёт об игроке атакующей линии или центральной зоны поля. На фоне этих критериев именно Невеш считается одним из наиболее вероятных кандидатов.
В Испании раскрыли имя футболиста, которого хочет купить "Реал" - источник
Полузащитник "ПСЖ" Жоау Невеш может стать главной трансферной целью "Реала" этим летом.
Фото: Getty Images