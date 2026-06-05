Как пишет журналист Герман Гарсия Грова, информацию по аргентинцу запросил бразильский "Крузейро". По данным источника, клуб изучает возможность оформления сделки и уже связался со "Спартаком" для получения необходимых деталей по футболисту.
Ранее интерес к Барко подтвердили представители "Индепендьенте". Аргентинский клуб не скрывает желания вернуть хавбека на родину и готовит предложение красно-белым.
В минувшем сезоне аргентинец принял участие в 37 встречах, записав на свой счёт 17 результативных действий - восемь голов и девять ассистов.
У "Спартака" появился новый претендент на Барко - источник
Полузащитник "Спартака" Эсекьель Барко оказался в сфере интересов ещё одного клуба из Южной Америки.
Фото: ФК "Спартак"