— Рассматривать "Зенит" как конкурента "Челси" — несерьезно. У меня ощущение, что "Зенит" все еще играет ниже своего потенциала.
Если он будет играть вторым номером, там есть серьезные проблемы в игре в обороне и в центральной зоне, — рассказал Непомнящий в интервью "Газета.Ru".
Действующий победитель Лиги чемпионов "Челси" сегодня примет "Зенит" на своем поле в рамках 1-го тура группового этапа турнира. Встреча начнется в 22:00 мск.
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Непомнящий: у меня ощущение, что "Зенит" все еще играет ниже своего потенциала
Российский специалист Валерий Непомнящий высказался о "Зените" в преддверии матча с "Челси" в Лиге чемпионов.
Фото: РИА Новости