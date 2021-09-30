Вернидуб отметил, что для него и для футболистов "Шерифа" это была первая игра на "Сантьяго Бернабеу". По словам тренера, он испытал совершенно новые для себя эмоции после победы над "Реалом". При этом особых празднований не было - игроки и тренеры "Шерифа" только лишь сфотографировались в раздевалке после матча, сообщил Вернидуб.
"Для меня, как для ребят и всего тренерского штаба, - это первая игра на данном стадионе и совсем новые эмоции после победы. Хотя в плане эмоций у нас всё спокойно: в раздевалке ребята были счастливы, я поздравил их с хорошей игрой и победой и сразу напомнил, что второго числа у нас игра с лидером чемпионата и мы должны готовиться. Пофотографировались в победной раздевалке, да и всё", - сказал Вернидуб.
Источник: Чемпионат
Главный тренер "Шерифа" Вернидуб высказался о праздновании победы над "Реалом"
Наставник "Шерифа" Юрий Вернидуб прокомментировал выездную победу над "Реалом" в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов (2:1).
Фото: "Шериф"