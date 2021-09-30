Напомним, Юрий Вернидуб выступал за петербургский клуб с 1997 по 2000 год на позиции защитника. В составе "Зенита" он провел 96 матчей, в которых забил 4 гола.
"Конечно, слежу, ведь там провел три года, лучшее время в карьере. Это было очень давно, но есть что вспомнить. А так я слежу за всеми, смотрю все чемпионаты, тем более в Приднестровье есть российские каналы", - приводит слова Вернидуба "Чемпионат".
Юрий Вернидуб завершил свою карьеру в 2001 году. Сейчас он является главным тренером молдавского "Шерифа", этот клуб он возглавил в декабре 2020 года.
55-летнему тренеру удалось вывести "Шериф" в групповой этап Лиги чемпионов, где молдавский клуб в двух матчах одержал две победы над "Шахтером" (2:0) и мадридским "Реалом" (2:1).
Тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб брал с "Зенитом" Кубок. Но сейчас он не поедет в Россию "ни за какие деньги"
Вернидуб: слежу за "Зенитом" - провел там лучшее время в карьере
Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб рассказал, что продолжает следить за "Зенитом".
Фото: Getty images