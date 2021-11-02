"Хочу отметить, что "Зенит" в России хорошо играет. Я не понимаю, почему они проиграли "Ювентусу". Я думал, что ничья будет.
Семак - это тренер для российского чемпионата, он в Европе беспомощный. С такими деньгами и трансферами и такой плохой результат. Я в шоке!" - приводит слова Петржелы "РБ Спорт".
"Зенит" проиграл "Ювентусу" (2:4) в гостевом матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Дублем в этой игре отметился форвард туринцев Пауло Дибала, также в составе "бьянконери" отличились Федерико Кьеза и Альваро Мората. Автором первого мяча "Зенита" в этой игре стал защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи, который забил в собственные ворота, в конце матча нападающий Сердар Азмун установил окончательный результат.
"Вопрос прежде всего к комплектации, а не к уровню РПЛ". Семак - о выступлении "Зенита" в Лиге чемпионов
Петржела: Семак - тренер для российского чемпионата, в Европе он беспомощный
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела подвел итоги матча петербургской команды с "Ювентусом" (2:4) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
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