Матчи Скрыть

Сделать ставку

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Реал Мадрид
20:45
ШахтерНе начат
П1 1.22X 7П2 13
Милан
20:45
ПортуНе начат
П1 2X 3.65П2 3.75
Шериф
23:00
ИнтерНе начат
П1 9.6X 5.8П2 1.31
Боруссия Д
23:00
АяксНе начат
П1 2.55X 3.8П2 2.6
Манчестер Сити
23:00
БрюггеНе начат
П1 1.12X 9.8П2 23
Спортинг
23:00
БешикташНе начат
П1 1.39X 5.2П2 7.8
РБ Лейпциг
23:00
ПСЖНе начат
П1 2.7X 3.75П2 2.49
Ливерпуль
23:00
АтлетикоНе начат
П1 1.68X 4.1П2 5

Петржела: Семак - тренер для российского чемпионата, в Европе он беспомощный

Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела подвел итоги матча петербургской команды с "Ювентусом" (2:4) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Фото: Getty images
"Хочу отметить, что "Зенит" в России хорошо играет. Я не понимаю, почему они проиграли "Ювентусу". Я думал, что ничья будет.

Семак - это тренер для российского чемпионата, он в Европе беспомощный. С такими деньгами и трансферами и такой плохой результат. Я в шоке!" - приводит слова Петржелы "РБ Спорт".

"Зенит" проиграл "Ювентусу" (2:4) в гостевом матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Дублем в этой игре отметился форвард туринцев Пауло Дибала, также в составе "бьянконери" отличились Федерико Кьеза и Альваро Мората. Автором первого мяча "Зенита" в этой игре стал защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи, который забил в собственные ворота, в конце матча нападающий Сердар Азмун установил окончательный результат.

"Вопрос прежде всего к комплектации, а не к уровню РПЛ". Семак - о выступлении "Зенита" в Лиге чемпионов


Теги: Петржела Зенит Ювентус Семак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Петржела: Семак - тренер для российского чемпионата, в Европе он беспомощный
"Зенит" проиграл 9 из последних 11 матчей в Лиге чемпионов 2
Аллегри прокомментировал победу "Ювентуса" в матче с "Зенитом" в Лиге чемпионов
"Вопрос прежде всего к комплектации, а не к уровню РПЛ". Семак - о выступлении "Зенита" в Лиге чемпионов 5
Крицюк: всем бы хотелось выступить в Турине лучше 1
"Бавария" и "Ювентус" первыми вышли в плей-офф Лиги чемпионов
"Иногда эмоции перехлестывают". Семак прокомментировал эпизод с пенальти в матче с "Ювентусом"
"Зенит" пропустил четыре гола в матче Лиги чемпионов впервые за 7 лет 6
Караваев - о матче с "Ювентусом": не удалось сыграть чуть активнее и отважнее
Нервозный Крицюк, умница-Азмун и комичный Ловрен. Оценки игрокам «Зенита» в матче с «Ювентусом» 8
Ловрен: момент с перебитым пенальти изменил игру с "Ювентусом" 9
Семин: у "Зенита" нет такого игрока, как Дибала 1
Сутормин - о поражении от "Ювентуса": обидно, настраивались на другой результат 1
Семак: ничего сверхъестественного не случилось - победила более сильная команда 29
"Зенит" идет на 3-м месте в группе Лиги чемпионов с 3 очками. У "Челси" 9 баллов, у "Мальме" - 0 3
"Севилья" дома уступила "Лиллю" и опустилась на последнее место в группе ЛЧ
"Вильярреал" на своем поле победил "Янг Бойз"
"Барселона" обыграла киевское "Динамо" и вышла на второе место в группе ЛЧ 1
"Бавария" разгромила "Бенфику" и вышла из группы ЛЧ. У Левандовски хет-трик 1
Гол Роналду в компенсированное время спас "МЮ" от поражения в матче с "Аталантой", Миранчук на поле не вышел 5
"Зенит" в гостях уступил "Ювентусу" в матче Лиги чемпионов 75
Роналду впервые забил за МЮ в четырех матчах ЛЧ подряд 1
"Нам нужен был этот результат, мы его ждали, мы его обеспечили". Тухель - о победе над "Мальме"
"Ювентус" - "Зенит": Дибала оформил дубль 1
В City Football Group назвали слухами новости о покупке акций "Спартака" 2
Левандовски - шестой игрок в истории, забивший гол в своем сотом матче в ЛЧ
Бистрович: Кубок России - значимый турнир, ЦСКА настроен выступить в нем как можно лучше
Уткин: шейхи в "Спартаке" - это не правда и не фейк, а вброс. Никто же не может знать, как отреагирует публика
Источник: "Зенит" интересуется форвардом "Базеля" Кабралом 5
"Ювентус" - "Зенит": гости сравняли счет благодаря автоголу Бонуччи
Все новости
-