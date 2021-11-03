"Манчестер Сити" разгромил "Брюгге" в матче Лиги чемпионов и вышел на первое место в группе

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" с разгромным счетом переиграл бельгийский "Брюгге" (4:1).

Фото: "Bola"

Лига чемпионов



4 тур



Группа A



"Манчестер Сити" 4:1 "Брюгге"



Голы: Фоден, 15, Марез, 54, Стерлинг, 72, Жезус, 90+2 - Стоунз, 17 (автогол)

На 15-й минуте англичан вперед вывел Фил Фоден. Уже две минуты спустя Джон Стоунз переправил мяч в собственные ворота и сравнял счет встречи. "Манчестер Сити" смог дожать своего соперника во втором тайме, когда сначала на 54-й минуте забил Рияд Марез, затем на 72-й Рахим Стерлинг, а после счет до разгромного на 92-й довел Габриэл Жезус"Горожане" набрали 9 очков и вышли на 1-е место в группе A. "Брюгге" занимает 3-ю строчку, у бельгийцев в активе 4 очка.: Эдерсон, Канселу, Лапорт, Стоунз, Уолкер (Зинченко, 80), Силва (Де Брёйне, 75), Эрнандес, Гюндоган, Грилиш (Жезус, 68), Фоден (Палмер, 80), Марез (Стерлинг, 69): Миньоле, Соболь (Рикка, 73), Нсоки, Хендри, Мехеле, Мата (Мбамба, 78), Вормер, Ванакен, Ритс (Бремпт, 78), Де Кетеларе (Сова, 87), Ланг (Дост, 78)