"Манчестер Сити" разгромил "Брюгге" в матче Лиги чемпионов и вышел на первое место в группе

"Горожане" набрали 9 очков и вышли на 1-е место в группе A. "Брюгге" занимает 3-ю строчку, у бельгийцев в активе 4 очка.
Лига чемпионов
4 тур
Группа A
"Манчестер Сити" 4:1 "Брюгге"
Голы: Фоден, 15, Марез, 54, Стерлинг, 72, Жезус, 90+2 - Стоунз, 17 (автогол)
4 тур
Группа A
"Манчестер Сити" 4:1 "Брюгге"
Голы: Фоден, 15, Марез, 54, Стерлинг, 72, Жезус, 90+2 - Стоунз, 17 (автогол)
Манчестер Сити: Эдерсон, Канселу, Лапорт, Стоунз, Уолкер (Зинченко, 80), Силва (Де Брёйне, 75), Эрнандес, Гюндоган, Грилиш (Жезус, 68), Фоден (Палмер, 80), Марез (Стерлинг, 69)
Брюгге: Миньоле, Соболь (Рикка, 73), Нсоки, Хендри, Мехеле, Мата (Мбамба, 78), Вормер, Ванакен, Ритс (Бремпт, 78), Де Кетеларе (Сова, 87), Ланг (Дост, 78)