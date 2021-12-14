Орлов рассказал, что Миллера поздравляли с победой после ничьи с "Челси"

Геннадий Орлов рассказал о звонках с поздравлениями, которые поступали Алексею Миллеру.

Фото: РБК





"Он говорит: "Удивительно, впервые такое у меня было, что после матча с "Челси" со всей страны звонят и говорят: "Мы поздравляем с победой". Он говорит, что счет 3:3. Ему отвечают: "Нет, это победа над самим собой". Понимаете, как воспринято было?" - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит"



Напомним, что "Зенит" сыграл вничью с "Челси" в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Матч завершился со счётом 3:3.



Сине-бело-голубые набрали 5 очков в группе H и заняли третье место, обогнав "Мальмё" (1 очко).



Питерский клуб сыграет с "Бетисом" в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Российский журналист и комментатор Геннадий Орлов поведал о поздравлениях, которые говорили владельцу " Зенита " Алексею Миллеру после матча с "Челси" (3:3)"Он говорит: "Удивительно, впервые такое у меня было, что после матча с "Челси" со всей страны звонят и говорят: "Мы поздравляем с победой". Он говорит, что счет 3:3. Ему отвечают: "Нет, это победа над самим собой". Понимаете, как воспринято было?" - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит"Напомним, что "Зенит" сыграл вничью с "Челси" в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Матч завершился со счётом 3:3.Сине-бело-голубые набрали 5 очков в группе H и заняли третье место, обогнав "Мальмё" (1 очко).Питерский клуб сыграет с "Бетисом" в рамках 1/16 финала Лиги Европы.