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Ришарлисон: этот сезон складывается дерьмово. Я был на подъеме, но Конте снова посадил меня на скамейку

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Нападающий "Тоттенхэма" Ришарлисон раскритиковал решение главного тренера "Тоттенхэма" Антонио Конте заменить его в середине второго тайма ответного матча с "Миланом" (0:0).
Фото: Telegram-канал Фабрицио Романо
– Честно говоря, этот сезон складывается дерьмово. Я хочу играть. Я не понял [выбора Конте]. Я был на подъеме, но Конте снова посадил меня на скамейку. Вчера он попробовал меня в стартовом составе, а затем... опять скамейка, – приводит слова Ришарлисона TNT Sport.

В ответной встрече с "Миланом" (0:0) 25-летний бразилец вышел на поле в стартовом составе "Тоттенхэма" и был заменен на 70-й минуте.

Накануне "Тоттенхэм" и "Милан" завершили матч 1/8 финала Лиги чемпионов в Лондоне безголевой ничьей (0:0). Этот результат позволил итальянскому клубу пройти в четвертьфинал благодаря минимальной победе 1:0 в первой встрече на стадионе "Джузеппе Меацца" в столице европейской моды. Добавим, что команда Антонио Конте с 77-й минуты играла вдесятером - французский арбитр Клеман Тюрпен показал вторую желтую карточку аргентинскому защитнику "шпор" Кристиан Ромеро.

Примечательно, что Конте лишь однажды за последние десять лет удалось преодолеть со своей командой первый раунд плей-офф Лиги чемпионов. За это время итальянский специалист шесть раз участвовал в главном турнире континента - дважды с "Ювентусом" и "Интером, а также по разу с "Челси" и "Тоттенхэмом". Лишь туринский клуб под руководством Конте пробился в четвертьфинал в сезоне-2012/13.


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