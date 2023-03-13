Немец Цвайер рассудит "Реал" – "Ливерпуль" и другие назначения арбитров на ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов

Пресс-служба УЕФА обнародовала назначения судейских бригад на ответные встречи первого раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Фото: УЕФА

14 марта польский рефери Шимон Марчиняк будет обслуживать матч на стадионе "Драгау" между "Порту" и миланским "Интером" (первая игра завершилась минимальной победой "нерадзурри" 1:0). В тот же день словенцу Славко Винчичу доверена встреча "Манчестер Сити" – РБ "Лейпциг". Напомним, в первом поединке в Германии соперники разошлись миром 1:1.



15 марта "Наполи" примет франкфуртский "Айнтрахт". Лидер чемпионата Италии сделал большой шаг в четвертьфинал, одержав победу в Германии со счетом 2:0. На матче в Неаполе будет работать известный британский рефери Энтони Тэйлор. Наконец, в тот же день мадридский "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" встретится с "Ливерпулем". Стартовая дуэль завершилась разгромной и волевой победой Королевского клуба - 5:2. Матч в столице Испании рассудит немецкий арбитр Феликс Цвайер.



Отметим, что все игры стартуют в 23:00 по мск.