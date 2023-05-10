– "Интер" по игре выглядит предпочтительнее "Милана", хотя "россонери" – действующие чемпионы, хоть у них и была серия поражений. Тем не менее, они обыграли "Наполи" в Лиге чемпионов – это большая заслуга. Команда умеет настраиваться на важные матчи. По игре отдам предпочтение "Интеру", он выглядит мощнее, – приводит слова Сенников "Евро-Футбол.Ру".
Миланское дерби в столице европейской моды состоится сегодня вечером на стадионе "Сан-Сиро". Стартовый свисток рефери из Испании Хесус Хуль Мансано подаст в 22:00 по московскому времени. Ответная встреча пройдет через неделю, 17 мая. Отметим, что финалист Лиги чемпионов определится по сумме двух игр.
Накануне в первом полуфинале мадридский "Реал" и "Манчестер Сити" разошлись миром - 1:1. В первом тайме преимуществом владели гости, но счет открыл Королевский клуб усилиями Винисиуса. Во втором тайме "горожанам" удалось восстановить равенство благодаря дальнему удару Кевина Де Брюйне. Ответный поединок запланирован на 16 мая.
Сенников: "Интер" по игре выглядит предпочтительнее "Милана"
Экс-защитник "Локомотива" Дмитрий Сенников оценил шансы соперников на победу в миланском дерби в рамках полуфинала Лиги чемпионов между "Миланом" и "Интером".
Фото: ФК "Локомотив"