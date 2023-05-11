– Рафаэл не смог сыграть в первом матче с "Интером". Но мы рассчитываем, что Леау вернется в строй на следующей неделе. У нас есть шесть дней до ответной игры, – приводит слова Пиоли пресс-служба УЕФА.
Накануне во втором полуфинальном матче текущего розыгрыша Лиги чемпионов "Интер" одержал победу над "Миланом" в дерби со счетом 2:0. "Нерадзурри" сняли все вопросы о победителе уже в стартовые 11 минут, дважды огорчив голкипера "россонери" Майка Меньяна. Отличились боснийский нападающий Эдин Джеко и полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян. Ответная встреча состоится 16 мая на "Сан-Сиро".
Первую игру пропустил лидер и форвард "Милана" Рафаэл Леау, повредивший заднюю поверхность бедра в выходные в игре Серии А.
Тренер "Милана" Пиоли: рассчитываем, что Леау вернется в строй к ответному матчу с "Интером"
Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли заявил, что травмированный нападающий "россонери" Рафаэл Леау сыграет в ответном матче с "Интером".
Фото: Globall Look Press