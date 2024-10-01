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Французский журналист: матч "ПСЖ" против "Арсенала" это очень хорошая новость для Сафонова

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Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер прокомментировал игру голкипера "ПСЖ" Джанлуиджи Доннаруммы в матче 2-го тура Лиги чемпионов с "Арсеналом".
Фото: ФК "ПСЖ"
"Думаю, что матч "ПСЖ" против "Арсенала" это очень хорошая новость для Сафонова. Уровень Доннаруммы в Лиге чемпионов действительно становится проблемой для клуба", - цитирует Леклера "СЭ".

Голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма пропустил два мяча от лондонского "Арсенала" в 1-м тайме матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, что Матвей Сафонов перешел во французский клуб из "Краснодара" этим летом за 20 миллионов евро. Российский голкипер провел за парижан во всех турнирах 3 матча, пропусти 2 мяча и сохранил свои ворота в неприкосновенности в 1-й встрече.

В матче 1-го тура Лиги чемпионов Сафонов сыграл "на ноль" против испанской "Жироны" (1:0).

ПСЖ Арсенал Матвей Сафонов
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