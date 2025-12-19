Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Боруссия Д
22:30
Боруссия МНе начат

Суперкубок Италии

Болонья
22:00
ИнтерНе начат

Кафанов считает, что Сафонова рано называть одним из лучших вратарей мира

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением о выступлениях голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова.
Фото: Getty Images
В среду, 17 декабря, "ПСЖ" обыграл "Фламенго" в финале Межконтинентального кубка ФИФА (1:1, по пенальти 2:1). В послематчевой серии пенальти Сафонов отразил четыре подряд удара с точки, чего ранее никогда не было на турнирах ФИФА.

"Думаю, рано говорить о том, что Сафонов входит в число лучших вратарей мира. Но за четыре матча он заставил говорить о себе во всем мире, это уже немало", — передает слова Кафанова "Матч ТВ".

Матвей Сафонов выиграл уже шесть трофеев — чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также Межконтинентальный кубок.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится