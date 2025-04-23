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Головин впервые прокомментировал отказ Трубина от рукопожатия

Полузащитник «Монако» Александр Головин впервые высказался о напряжённом эпизоде с голкипером «Бенфики» Анатолием Трубиным, который дважды проигнорировал протянутую руку россиянина.
«В первый раз я удивился, потому что вообще забыл об этом. Протянул руку, а потом понял, что этого можно было ожидать.

Перед вторым же матчем я подумал: «Ну мало ли, может, человек всё-таки захочет руку пожать». Мы же в любом случае спортсмены, не какие-то враги. Для меня нет проблемы протянуть руку сопернику, против которого играю. Ну он так решил – я на этом не зацикливался. Мне без разницы: он мне не друг, не брат, никто. Не хочет – значит не хочет. Никаких проблем», — заявил Головин «Чемпионату».

Напомним, в текущем сезоне «Монако» дважды встречался с «Бенфикой» в рамках Лиги чемпионов. Оба раза перед началом матчей украинский вратарь португальского клуба отказывался пожать руку Александру Головину.

Обе встречи завершились победой «Бенфики». В первой игре команда выиграла со счётом 2:3, а во второй — 0:1.

Трубин выступает за «Бенфику» с августа 2023 года. За это время он провёл 91 матч. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 23-летнего голкипера составляет 25 миллионов евро.

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