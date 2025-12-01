Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
19:30
Динамо МхНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Родина
19:00
КАМАЗНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
23:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Болонья
22:45
КремонезеНе начат

КДК рассмотрит оскорбительный жест Талалаева в матче со "Спартаком"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какие эпизоды матча 17 тура РПЛ "Балтика" - "Спартак" (1:0) будут рассмотрены на заседании комитета.
Фото: ФК "Балтика"
- Болельщики "Балтики" скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи в матче со "Спартаком". Также рассмотрим два удаления. Игрок "Балтики" Манелов был удалён за серьёзное нарушение правил. Главный тренер "Балтики" Талалаев - за демонстрацию оскорбительного жеста в сторону резервного арбитра матча. Талалаев и Манелов приглашены на заседание, - передаёт слова Григорьянца "Чемпионат".

Матч 17 тура Российской премьер-лиги "Балтика" - "Спартак" прошёл на "Ростех Арене" в Калининграде 29 ноября и завершился победой балтийцев со счётом 1:0.

На 30-й минуте при счёте 0:0 за грубое нарушение правил в середине поля был удалён нападающий хозяев поля Ираклий Манелов. Две минуты спустя жёлтую карточку за демонстративное несогласие с решением рефери, а затем красную за оскорбительный жест получил главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев. На 60-й минуте полузащитник Николай Титков забил единственный гол в этой встрече.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 8
  • Нравится
  • +6
  • Не нравится