- Болельщики "Балтики" скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи в матче со "Спартаком". Также рассмотрим два удаления. Игрок "Балтики" Манелов был удалён за серьёзное нарушение правил. Главный тренер "Балтики" Талалаев - за демонстрацию оскорбительного жеста в сторону резервного арбитра матча. Талалаев и Манелов приглашены на заседание, - передаёт слова Григорьянца "Чемпионат".
Матч 17 тура Российской премьер-лиги "Балтика" - "Спартак" прошёл на "Ростех Арене" в Калининграде 29 ноября и завершился победой балтийцев со счётом 1:0.
На 30-й минуте при счёте 0:0 за грубое нарушение правил в середине поля был удалён нападающий хозяев поля Ираклий Манелов. Две минуты спустя жёлтую карточку за демонстративное несогласие с решением рефери, а затем красную за оскорбительный жест получил главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев. На 60-й минуте полузащитник Николай Титков забил единственный гол в этой встрече.
КДК рассмотрит оскорбительный жест Талалаева в матче со "Спартаком"
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какие эпизоды матча 17 тура РПЛ "Балтика" - "Спартак" (1:0) будут рассмотрены на заседании комитета.
Фото: ФК "Балтика"