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0 - 0 0 0
Черногория1 тайм
Исландия
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Уэльс1 тайм

Босния и Герцеговина - Венгрия. 14 октября 2024 21:45

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 Лига Наций УЕФА

Лига А. Группа 3. 4 тур
   
        

        
        
        	

	




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Сборная Боснии и Герцеговины Сборная Венгрии Лига Наций

     
        
        





        

            
                
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