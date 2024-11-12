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Дзюба: Семак все сделал так, чтобы я не продлил контракт с "Зенитом"
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Дзюба - о Гениче: где он играл? На первенство водокачки? Он "убил", сказав, что у меня лишний вес. Да это у тебя лишний вес!
11
Дзюба: я очень горд, что являюсь воспитанником "Спартака". С другой стороны - лучшее время я провел в "Зените"
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На Шри-Ланке хотят сыграть со сборной России весной следующего года
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Бонгонда - о критике со стороны Титова: если честно, мне вообще все равно. Я не знаю, кто это
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Азербайджан - Эстония. 16 ноября 2024 17:00
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