Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ипсвич
0 - 1 0 1
Кристал ПэласЗавершен
Лестер
3 - 1 3 1
Вест ХэмЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
1 - 5 1 5
БарселонаЗавершен

Кубок Италии

Новости
Болонья
4 - 0 4 0
МонцаЗавершен
Милан
6 - 1 6 1
СассуолоЗавершен

Кубок Германии

Новости
Арминия
3 - 1 3 1
ФрайбургЗавершен
Ян
0 - 3 0 3
ШтутгартЗавершен
Вердер
1 - 0 1 0
ДармштадтЗавершен
Бавария
0 - 1 0 1
БайерЗавершен

Боруссия М - Боруссия Д. 7 декабря 2024 20:30

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp 

            
 Чемпионат Германии

13 тур
   
        

        
        
        	

	




Чтобы участвовать в прогнозах Зарегистрируйтесь, либо войдите на сайт



        
          	 
    	
    

        
        
        
        
        
Боруссия М Боруссия Д Чемпионат Германии

     
        
        





        

            
                
Нашли ошибку в статье?