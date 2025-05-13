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Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вальядолид
20:00
ЖиронаНе начат
Реал Сосьедад
21:00
СельтаНе начат
Севилья
22:30
Лас-ПальмасНе начат

Аугсбург - Унион. 17 мая 2025 16:30

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 Чемпионат Германии

34 тур
   
        

        
        
        	

	




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Аугсбург Унион Чемпионат Германии

     
        
        





        

            
                
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