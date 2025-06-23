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Пономарёв: Фернандеса нельзя брать в "Торпедо". В обороне никакой, в ЦСКА за него отрабатывали Березуцкие с Игнашевичем
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"Крылья Советов" объявили о возвращении выступавшего за "Факел" Божина и продлении контрактов с двумя игроками
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"СЭ": "Спартак" рассматривает кандидатуру Сергеева вместо Заболотного
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Источник: Уридия переходит в "Факел"
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Динамо Мх - Уфа. 24 июня 2025 15:00
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