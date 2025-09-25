Сокол - Арсенал Тула. 5 октября 2025 13:00

Новости
Главные новости
Лента новостей
Премьер-Лига
Публикации
РПЛ
Новости РПЛ
Матчи РПЛ
РПЛ 2025/26
Таблица РПЛ
Календарь РПЛ
Предстоящие игры РПЛ
Прошедшие матчи РПЛ
Клубы
Спартак
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Все клубы
Первая лига
Публикации
Первая лига
Новости Первой Лиги
Матчи Первой лиги
Первая лига 2025/26
Таблица Первой лиги
Календарь Первой Лиги
Предстоящие игры Первой лиги
Прошедшие матчи Первой лиги
Сборная России
Трансферы
Новости трансферов России
Европейские трансферы
Матч-центр
Прогнозы
Статьи о прогнозах
Сделать прогноз
Рейтинг пользователей
Трансляции
Поиск
Поиск
🔍
Вход
Логин
Пароль
Чужой ПК
Забыли пароль?
Войти через социальные сети:
Регистрация
Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости Чемпионата Европы
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости Чемпионата Мира
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости Лиги Чемпионов
Матчи Лиги Чемпионов
Лига
Европы
Лига Европы
Новости Лиги Европы
Матчи Лиги Европы
Англия
Премьер-лига
Новости АПЛ
Матчи АПЛ
Матчи Кубка Англии
Таблица АПЛ
Календарь АПЛ
Испания
Ла Лига
Новости Ла Лиги
Матчи Ла Лиги
Матчи Кубка Испании
Таблица Ла Лиги
Календарь Ла Лиги
Италия
Серия А
Новости Серии А
Матчи Серии А
Матчи Кубка Италии
Таблица Серии А
Календарь Серии А
Франция
Лига 1
Новости Лиги 1
Матчи Лиги 1
Матчи Кубка Франции
Таблица Лиги 1
Календарь Лиги 1
Германия
Бундеслига
Новости Бундеслиги
Матчи Бундеслиги
Таблица Бундеслиги
Календарь Бундеслиги
X
Главные
Читаемые
Комментируемые
Сычев раскритиковал полузащитника "Спартака"
1
Генсек РФС поддержал инициативу Минспорта об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ
7
Вратарь "Краснодара" извинился перед болельщиками после поражения от "Зенита"
1
Смолов раскритиковал поведение Станковича
8
Новичок "Спартака" высказался о своих впечатлениях о команде
1
Главные новости
Матчи
41
Скрыть
Сегодня (15)
Завтра (4)
Вчера (22)
Кубок России
Новости
Иркутск
2 - 3
2
3
Челябинск
Завершен
Амкал
1 - 2
1
2
Енисей
Завершен
КАМАЗ
0 - 0
(П 5 - 4)
0
0
5
4
Спартак Кострома
Завершен
Волна
0 - 3
0
3
Арсенал Тула
Завершен
Лига Европы УЕФА
Матчи
Новости
Гоу Эхед Иглс
0 - 1
0
1
ФКСБ
Завершен
Лилль
2 - 1
2
1
Бранн
Завершен
Астон Вилла
1 - 0
1
0
Болонья
Завершен
Штутгарт
2 - 1
2
1
Сельта
Завершен
Ференцварош
1 - 1
1
1
Виктория П
Завершен
Рейнджерс
0 - 1
0
1
Генк
Завершен
Ред Булл Зальцбург
0 - 1
0
1
Порту
Завершен
Утрехт
0 - 1
0
1
Лион
Завершен
Янг Бойз
1 - 4
1
4
Панатинаикос
Завершен
Чемпионат Испании. Примера
Матчи
Таблица
Новости
2024/25
Осасуна
1 - 1
1
1
Эльче
Завершен
Овьедо
1 - 3
1
3
Барселона
Завершен
Кубок России
Новости
СКА-Хабаровск
0 - 3
0
3
Родина
Завершен
Астрахань
0 - 2
0
2
Черноморец
Завершен
Велес
2 - 1
2
1
Ротор
Завершен
Кубань-Холдинг
2 - 2
(П 8 - 7)
2
2
8
7
Волга Ул
Завершен
Череповец
1 - 4
1
4
Шинник
Завершен
Волгарь
1 - 1
(П 2 - 4)
1
1
2
4
Нефтехимик
Завершен
Фанком
1 - 1
(П 5 - 4)
1
1
5
4
Уфа
Завершен
Знамя Труда
0 - 1
0
1
Чайка
Завершен
Кристалл-МЭЗТ
1 - 3
1
3
Торпедо
Завершен
Текстильщик
1 - 1
(П 1 - 3)
1
1
1
3
Факел
Завершен
Лига Европы УЕФА
Матчи
Новости
ПАОК
0 - 0
0
0
Маккаби Тель-Авив
Завершен
Мидтьюлланд
2 - 0
2
0
Штурм
Завершен
Динамо Загреб
3 - 1
3
1
Фенербахче
Завершен
Бетис
2 - 2
2
2
Ноттингем Форест
Завершен
Ницца
1 - 2
1
2
Рома
Завершен
Мальмё
1 - 2
1
2
Лудогорец
Завершен
Брага
1 - 0
1
0
Фейеноорд
Завершен
Фрайбург
2 - 1
2
1
Базель
Завершен
Црвена Звезда
1 - 1
1
1
Селтик
Завершен
Чемпионат Испании. Примера
Матчи
Таблица
Новости
2024/25
Хетафе
1 - 1
1
1
Алавес
Завершен
Реал Сосьедад
1 - 0
1
0
Мальорка
Завершен
Атлетико
3 - 2
3
2
Райо Вальекано
Завершен
Российская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Крылья Советов
18:00
Динамо
Не начат
Чемпионат Испании. Примера
Матчи
Таблица
Новости
2024/25
Жирона
22:00
Эспаньол
Не начат
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
Матчи
Таблица
Новости
2024/25
Бавария
21:30
Вердер
Не начат
Чемпионат Франции. Лига 1
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Страсбург
21:45
Марсель
Не начат
Россия
Первая Лига
2025/26
Россия: Первая Лига 2025/26
Англия: АПЛ 2025/26
Россия: РПЛ 2025/26
Германия: Бундеслига 1 2025/26
Испания: Ла Лига 2025/26
Италия: Серия А 2025/26
Франция: Лига 1 2025/26
Спартак Кострома
Урал
Факел
Челябинск
Ротор
КАМАЗ
Родина
Нефтехимик
Арсенал Тула
Шинник
СКА-Хабаровск
Волга Ульяновск
Уфа
Енисей
Черноморец
Сокол
Торпедо
Чайка
Сокол - Арсенал Тула. 5 октября 2025 13:00
онлайн
Стадион:
Локомотив
Саратов
Первая лига
13 тур
Чтобы участвовать в прогнозах
Зарегистрируйтесь
, либо
войдите
на сайт
Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в
Telegram
,
Яндекс.Новостях
и
Гугл.Новостях
. Все главные и интересные новости тут
Гугл.Новости
Яндекс.Новости
Телеграм
Сокол
Арсенал Тула
Первая лига
Нашли ошибку в статье?